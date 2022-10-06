شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: اللهجة التونسية ليست عائقا أمام مشاهدتنا لأفلام فنانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، خلال ندوة تكريم السينما التونسية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 38، إن لدينا مشروع "سينما زاوية" وهو من المشروعات التى تضم قاعة عرض خاصة بالأفلام العربية، ويكون عليها إقبال كبير من الجمهور.

ورحب خالد عبد الجليل بالوفد التونسى قائلا "كل الترحيب بالوفد التونسى والسينما التونسية فى مصر، وأؤكد على فكرة العلاقة بين البلدين فلا عام تكريم السينما التونسية".

وقالت الفنانة سلوى محمد على "ليس هناك مشكلة فى اللهجة التونسية بالنسبة للمصريين، فعلى سبيل المثال كنا فى انتظار عرض مسرحية تونسية، وكان هناك طوابير لأكثر من ساعة، وياريت وزارة الثقافة تعمل حاجة زى سينما زاوية لأننا نحتاج أكثر من قاعة لعرض الأفلام العربية".

وحضر ندوة تكريم السينما التونسية ضيف شرف الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تديرها الناقدة ماجدة موريس، المنتج التونسي حسن دلدول والسفير التونسي محمد بن يوسف، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والاعلامي امام عمر، الناقد طارق الشناوي، المنتج فاروق صبري.