وزارة التضامن تنظم معرضا للحرف اليدوية على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التضامن الاجتماعى معرضاً للحرف اليدوية والتراثية، على هامش الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية الدولى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويعرض فى معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مجموعة من منتجات الأسر المنتجة.

يضم المعرض ملابس وشيلان ملونة بتقنية الباتيك، وحقائب قماش مطرزة بالغرزة السيناوية والرموز الفرعونية، والموتيفات السيوية والنوبية، ومنتجات جلدية من الأحذية والشنط والإكسسوارات، والأحزمة، ومنتجات الخوص، وقطع فنية متعددة الاستخدام ملونة بطريقة فن الرسم على الماء، وحلي من النحاس مطلية بالذهب والفضة برسوم تراثية فرعونية.

وشهد المعرض فى يومه الأول إقبال كبير من جمهور المهرجان بمختلف فئاته، حيث حرص ضيوف المهرجان على مشاهدة منتجات المعرض وقام بعضهم بشراء بعض تلك المنتجات خاصة الضيوف الأجانب

يقام المعرض يوميا طوال أيام المهرجان، ويفتح أبوابه من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل، بمقر انعقاد المهرجان.