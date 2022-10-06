شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز من أمام الكعبة المشرفة: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم كريم عبد العزيز، فى صورة جديدة نشرها، منذ قليل، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، أثناء قضائه مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة مرتدياً زى الإحرام، وكتب "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من التعليقات على الصورة التى جاءت غالبيتها بالدعاء له.



كريم عبد العزيز فى الحرم الشريف

وعلى جانب آخر، وقع اختيار المخرج بيتر ميمى، على الفنانة الشابة ميرنا نور الدين لتقدم دور البطولة النسائية فى مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تـأليف عبد الرحيم كمال، والذى ينطلق تصويره يوم الجمعة المقبلة، حيث انتهى مهندس الديكور من الديكورات الأساسية المقرر التصوير بها خلال فترة التصوير داخل مصر.

كما استقر المخرج بيتر ميمى على الديكورات والأماكن المقرر التصوير بها خارج مصر، حيث من المقرر أن يصور فريق العمل فى أكثر من دولة، سيتم الإعلان عنهم فى الفترة المقبل

الحشاشون لا يتعاطون المخدرات، فطائفة الحشاشين ليست طائفةً من مدخنى أو متعاطى الحشيش كما يعتقد البعض، وقد ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفق جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.