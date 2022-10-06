شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون الشعب المصرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجموعة من نجوم الفن الشعب بمناسبة مرور 49 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر.

وكتب النجم محمد هنيدى عبر حسابه على "تويتر" مصر بمناسبة نصر أكتوبر وعلق "كل سنة ومصر والوطن العربى كله بخير وفخر وعزة بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللى ضحوا وبيضحوا علشان تراب البلد وعزتها وكرامتها".



تغريدة محمد هنيدي على انستجرام

وكتب نجم مسرح مصر اوس اوس فى "استورى" حسابه على إنستجرام "من أعظم الأيام فى تاريخ البلد دى يوم نصر أكتوبر العظيم، تحية لكل جندى وضابط ومواطن مصرى ضحى بروحه عشان نقدر نعيش اللحظة دى بكل فخر وكرامة وحرية".



استوري اوس اوس على انستجرام

وقالت الفنانة حنان مطاوع فى تغريدة عبر حسابها على "إنستجرام": "كل سنة وإحنا فى نصر وعزة عظيمة يا بلادى".



تغريدة حنان مطاوع على انستجرام

كما شارك أيضا المطرب الشعبي حكيم، بمقطع من أغنية وطنية من غنائه على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق حكيم على الأغنية بـ"تعظيم سلام يا بلادى لولادك فرد فرد، كل سنة وجيش مصر فى انتصارات".