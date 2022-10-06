شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: توم برادى وجيزيل بوندشين يعينان محاميين للطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن توم برادى وجيزيل بوندشين، عارضة الأزياء، قد وصلا إلى نهاية قصتهما، حيث وكل كلاهما محاميا للطلاق، وذلك وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، وتم الكشف سابقًا أن الزوجين منفصلين منذ شهرين، ويبدو أنهما الآن يبحثان عن تقسيم ممتلاكاتهما التى تقدر بملايين الدولارات.

عارضة الازياء جيزيل بوندشين

وقال مصدر للصحيفة "الثنائى لن يعودا لبعضهما، كلاهما لديه محامى ينظر فيما سيترتب على الانفصال، ونصيب كل شخص منهما".

ويقول المطلعون المقربون من برادي البالغ من العمر 45 عام، وعارضة الأزياء البالغة من العمر 42 عام اللذان تزوجا منذ عام 2009، إن كلاهما يشاركان بشكل كبير في حياة أطفالهما وسيشتركان في حضانة الأطفال مستقبلا.



توم برادي

يذكر أن برادي وبوندشين لديهم ابنين، الأول بنيامين البالغ من العمر 12 عامًا، والابنة الثانية فيفيان البالغة من العمر 9 أعوام، ولدى برادى ابن آخر اسمه جاك البالغ من العمر 16 عامًا، انجبه من زوجته السابقة بريدجيت مويناهان.

ومن المحتمل أن يقدم الزوجان طلباً للطلاق فى فلوريدا، وتشمل الممتلكات محفظة عقارات بقيمة 26 مليون دولار.



برادي و عائلته

ويُعتقد أن مكان الإقامة المفضل لدى بوندشين هو منزلهما البعيد فى شبه جزيرة Nicoya في كوستاريكا، حيث غالبًا ما تقضي العائلة العطلات.