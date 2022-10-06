شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لورانس فى المقطع الدعائى الأول لفيلم Causway والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركتا A24 و Apple Original Filmالمقطع الدعائي الأول لفيلم""Causeway، الدراما الجديدة من بطولة جنيفر لورانس الحائزة على جائزة الأوسكار.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "varitey"، فإن جينفر لورانس تلعب دور لينسى، مهندسة عسكرية تعود إلى الولايات المتحدة من أفغانستان بعد تعرضه لإصابة دماغية منهكة بعد انفجار عبوة ناسفة.

بعد العرض الأول فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى في سبتمبر، حصلت لورانس، التي تعمل أيضًا كأحد منتجى الفيلم، على آراء حماسية عن أدائها.

أشاد أوين جليبرمان، رئيس مجموعة متنوعة من الناقدين السينمائيين، بعمل لورانس في الفيلم في مراجعته منTIFF ، وكتب، "انها تقدم أداءً قوياً واضحاً وخالياً من التظاهر"، تمت الإشادة أيضًا بالنجم براين تايري هنري ، لأدائه واستمر في إظهار نطاق ديناميكي خلال حياته المهنية ، مع أدوار ملحوظة في Barry Jenkins "If Beale Street Can Talk" (2018) ، Steve McQueen's "Widows" (2018) و Chloe Zhao's "Eternals" (2021).

فيلم "Causeway " من إخراج ليلى نوجباور في أول فيلم روائي طويل لها، وقبل الدراما اشتهرت بأداء أعمال الإنتاج في برودواى ، مثل "The Waverly Gallery" و "Maid".

الفيلم من تأليف Ottessa Moshfegh و Luke Goebel و Elizabeth Sanders ، ومن إنتاج،Justine Ciarrocchi ، ويُعرض فيلم "Causeway" لأول مرة فى مسارح مختارة وعلى مستوى العالم على + Apple TV يوم 4 نوفمبر.