شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز بعد تكريم والده فى مهرجان الإسكندرية: ألف مبروك أبى وأستاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم كريم عبد العزيز، والده المخرج محمد عبد العزيز بعد تكريمه أمس فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية فى دورته الـ38، ونشر كريم صورة لوالده أثناء التكريم، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا "ألف مبروك أبى وأستاذى".



كريم عبد العزيز

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائى، أمس الأربعاء، في حفل افتتاح دورته الـ38 المخرج الكبير محمد عبد العزيز والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه، واعتذر عن حضوره لسبب مرضه.

واحتفى الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلي المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: "أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة وأنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها".

وينطلق يوم الجمعة المقبل تصوير أول مشاهد مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في الديكورات الأساسية للمسلسل، الذى يعد من أضخم إنتاجات الموسم الدرامى المقبل.

مسلسل "الحشاشين" يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين، سيتم الإعلان عنهم تباعًا، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية .