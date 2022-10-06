شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ينفى اعتداءه على أطفاله بعد مزاعم أنجلينا جولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم العالى براد بيت مزاعم زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى، حول اعتدائه بالضرب على أطفالهما فى عام 2016، والتى تناقلتها وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، واصفا تلك الواقعة بالغير صحيحة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة 1news، تحدث النجم صاحب الـ58، نفى المزاعم التى قالتها أنجلينا صاحبة الـ47، في وثائق قدمتها للمحكمة تتهمه فيها بخنق أحد الأطفال وضرب أخر، خلال مشاجرة على طائرتهم الخاصة اثناء انتقالهم من فرنسا الى كاليفورنيا عام 2016، كما زعمت أنجلينا خلال الدعوى القضائية التي رفعتها أن براد أمسكها من رأسها، بالإضافة إلى سكب الكحول والنبيذ الأحمر على الأطفال.

وكان قد حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بيت في مزاعم إساءة معاملة الأطفال في عام 2016 ، لكن السلطات قامت بتبرأه الممثل لعدم وجود أدلة، وسرعان ما استأنفت أنجلينا، التي تشارك براد ستة أطفال، في الدعوى المضادة الجديدة أن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي حقق في المزاعم آنذاك لم يستند إلى تحقيقات رسمية.

الزوجان السابقان، اللذان تزوجا في أغسطس 2014 قبل الطلاق في 2019 ، يتشاركان الأبناء مادوكس21، وباكس 18، وزهرة 17، وشيلو 16، والتوأم البالغ من العمر 14 عامًا فيفيان ونوكس.