شكرا لقرائتكم خبر عن نورا أرمانى بندوة تكريمها بالإسكندرية السينمائى: سعيدة لتشبيهى بـ فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الأرمانية المصرية نورا أرمانى خلال ندوة تكريمها بفعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط دورة النجم "محمود حميدة": كبرنا على السينما المصرية، فأتذكر يوم الجمعة من كل الأسبوع الفيلم العربى الذى كنا ننتظره، ومن أفضل نجمات مصر بالنسبة لى هى فاتن حمامة، وبالطبع سعاد حسنى ونادية لطفى وغيرهن من النجمات الكبار، وهناك العديد من النجوم الموجودين الآن على الساحة، وأتذكر فى إحدى المرات عندما حضرت مهرجان القاهرة السينمائى وكان حينها شعري أسود وكتب في الجرائد المصرية شبيهة فاتن حمامة الأرمانية وكانت تلك من أسعد لحظاتى.

وتابعت أرماني: بشكر إدارة مهرجان الإسكندرية علي تكريمي فالتكريم بالمهرجانات أمر مهم، والسينما المصرية مؤثرة للغاية ودائما كانت تتناول قضايا ومواضيع هامة حتى الأفلام الكوميدية بها جزء من المشاكل الاجتماعية، الأفلام التى يضمها المهرجان وثائقية وروائية طويلة دائما لم يرها الجمهور العادي ودائما تعرض في المهرجانات وذلك بسبب تخوف المنتجين والموزعين مهتمين بالمكسب، وأكدت أرماني : الفيلم المصري لا ينقصه شيء فهو متكامل ويستطيع أن ينافس الأفلام العالمية ، لعل أشياء بسيطة يمكن تعدليها.

وشاركت نورا أرماني في العديد من الأفلام منها Absolute Dominion, I am Gitmo, La Nouvelle Eve, Deadline in Seven Days Labyrinth، كما شاركت في العديد من المسرحيات في اوروبا وامريكا مثل "مرسيدس" و "الارهاب" و"ستة شخصيات يبحثون عن مؤلف". وحصدت أرماني جائزة أحسن مخرجة عن فيلمها القصير "iMigrant Woman" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

أنتجت نورا العديد من الأفلام التي عرضت في كان وروتردام ولوس انجلوس وغيرها من العروض العالمية. هي المديرة الفنية المؤسسة لمهرجان الفيلم الاجتماعي في نيويورك منذ يناير 2013 (SR Socially Relevant Film Festival).

درست المسرح وعلوم الأفلام وحصلت على العديد من الشهادات في مجال دراسة الفن مثل ماجستير المسرح والسينما من كلية هانترفي نيويورك وكذلك ماجستيرفي علم الاجتماع من جامعة لندن.