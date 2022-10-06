شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل: لدينا رغبة لفتح الباب للفيلم التونسى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، خلال ندوة تكريم السينما التونسية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 38: لما بتكلم عن العلاقات بين مصر وتونس هى علاقات ممتدة عبر التاريخ، التواجد التونسى فى مصر والعكس حتى عندما نلتقى خارج البلدين نكون مجموعة مع بعضنا هنا.

وتابع خالد عبد الجليل: السينما التونسية من السينمات المحببة جدا للمصريين حتى اللهجة هى من أقرب اللهجات اللى يفهمها المصريون، وكنا بنجهز لأسبوع سينمائى تونسى فى مصر واختارنا أفلام مهمة جدا وحددنا مع السفير لبحث مائدتين مستديرتين واحدة عن الإنتاج المشترك وتبادل التوزيع السينمائي في مصر وتونس، وفي الاسبوع الثقافي هيكون هناك قسم كامل للسينما ومن اهم الحاجات اللي مهتم بها سفير تونس فتح الاسواق فنحن لدينا رغبة كبيرة لفتح الباب للفيلم التونسي في مصر.



ندوة تكريم السينما التونسية

تكريم السينما التونسية

وأضاف خالد عبد الجليل: هناك أماكن ثقافية بها دور عرض اتمني يكون في طول الوقت مد بالافلام التونسية فتواجدها بشكل مستمر سيمهد لفتح الباب للتعاون التجاري بالسينما التونسية فى مصر.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية: سعيد ان مهرجان الإسكندرية هو أول من احتفي بمئوية السينما التونسية وهذا يحسب لمهرجاننا، عام الثقافة المصرية التونسية كانت ضرورة الاحتفاء بالسينما فيه وأتمنى تكون بداية لنشاطات.

وحضر ندوة تكريم السينما التونسية ضيف شرف الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تديرها الناقدة ماجدة موريس، المنتج التونسي حسن دلدول والسفير التونسي محمد بن يوسف، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والاعلامي امام عمر، الناقد طارق الشناوي، المنتج فاروق صبري.