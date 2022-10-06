شكرا لقرائتكم خبر عن سحب فيلم "خطة مازنجر" من السينمات بعد تحقيقه 2 مليون جنيه فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن سحب فيلم "خطة مازنجر" من دور العرض السينمائية، بعد أن حقق الأسبوع الماضي إيرادات 21 ألفا و404 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أسابيع من طرحه 2 مليون و165 جنيها.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

قصة الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، و"كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى، و"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام.