الانتهاء من تصميم التجهيزات الأساسية لفيلم Avatar 4 قبل عرضه بأربعة سنوات

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج جون لانداو، عن تفاصيل جديد عن الجزء الرابع من سلسلة Avatar، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد الشعبية الكبيرة التى حققها الجزء الأول من الفيلم الذى طرح عام 2009، وحقق 2.9 مليار دولار إيرادات فى جميع أنحاء العالم.

وقال لانداو، فى مؤتمر صحفى خلال مهرجان بوسان السينمائى الدولى، إن معظم الأركان الأساسية للجزء الرابع من السلسلة تم الانتهاء منها وتصميمها بشكل كامل، على أن يبدأ عملية التصوير خلال الأشهر المقبل، ليتيح الفترة الكافية لمصممى الجرافيك فى الانتهاء من أعمالهم قبل عرض الفيلم فى ديسمبر 2026.

وقال لانداو "بصفتنا صانعى أفلام، نتحمل مسئولية استخدام الفن لتحدى الناس لرؤية الأشياء بشكل مختلف، ويتيح لنا الخيال العلمى الفرصة لنكون مجازًا للعالم الذي نعيش فيه".

وسيبدأ فيلم "Avatar: The Way of Water" فى الظهور بشكل مسرحى في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 14 ديسمبر المقبل، وتم إصدار أول فيلم "Avatar" في عام 2009 وحقق 2.9 مليار دولار أمريكي ، مما يجعله أكبر نجاح فى شباك التذاكر على الإطلاق، وسرعان ما أعيد إصداره في أواخر سبتمبر من هذا العام وحقق ما يقرب من 60 مليون دولار حتى الآن.