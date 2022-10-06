شكرا لقرائتكم خبر عن نورا أرمانى خلال تكريمها بمهرجان الإسكندرية: آخر مرة جيت مصر من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الأرمينية المصرية الفرنسية الأمريكية نورا أرمانى، خلال ندوة تكريمها بـ مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 38 إنها سعيدة وفخورة بتكريمها.

وتابعت نورا ارمانى، خلال الندوة التى تديرها الصحفية إسراء مختار: آخر مرة جيت مصر كان من 20 سنة، ووقتها جيت مهرجان القاهرة بخصوص فيلم عملته، وجمعني بمخرجين مصريين ودعوني أجي للإسكندرية لعرص الفيلم هنا مرة أخرى، بس أكيد حصل تغيير كبير بعد 20 سنة.

وأضافت نورا ارماني: التكريم كان مفاجأة كبيرة لأن انا مش ببص لنفسي اني حد يتكرم وان دايما التكريم عشان ناس تانية، لكن عندما دعاني الامير اباظة كان شيئا رائعا.

واستكملت: بدأت مشواري على خشبة المسرح واتعلمت وجاتلي فرص تانية وروحت الجامعة الامريكية وعملت فيها مسرح برده وتركت مصر وذهبت إلى إنجلترا وكملت هناك في المسرح.

وتابعت: انا معملتش هجرة، انا تركت مصر فقط عشان الدراسة وسافرت مع زوجي الأول إلى امريكا وعملت افلام ومسلسلات امريكية، وزوجي الثاني كان سببا في اني اتعرفت علي نفسي اكتر، وفي فرنسا عملت افلام وتليفزون ومسرح.

واشارت الى أنها حين تواجدت في نوتردام لعرض فيلم لها وجدت مصريين وسمعت لهجتهم المصرية فذهبت لقول صباح الخير لكنها تفاجأت بأنها نسيت اللغة العربية ومع الخديث معهم عادت اللغة العربية لها مرة اخرى.