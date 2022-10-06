"طارق عايز يغير عنوانه من كتر العرسان اللي بتجيلي".. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بتصريحاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعاد عدد كبير من الجمهور تداول تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أهمية الدور الذي يقوم به الموزع الكبير طارق مدكور، بعد عودتها مؤخرا للتعاون فنيا معه، وتوليه الإشراف على تسجيل وميكساج أحدث أغانيها "المترو"، وتداول راد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات شيرين وحديثها عن العرسان ودور طارق مدكور في حياتها.

شيرين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء،: "أم كلثوم مبقتش كوكب الشرق إلا بمساعدة كل اللي حواليها، وهذه العناصر تكمل العمل الفني، وتساهم في النجاح الكبير الذي يتحقق".

وردا على دعوة الإعلامي يوسف الحسيني، لها للظهور في البرنامج، أجابت "اللي عايزني يطلب إيدي من طارق".

واستكملت:" طارق عايز يغير عنوانه من كتر العرسان اللي بتجيله، على شكل شغل طبعا أنا بامثله بالشغل".

وأضافت: "طارق تعب معايا الفترة اللي فاتت ولسه هيتعب معايا، وكان حريص إني أوصل لكم و توصلولي".

شيرين اختتمت، قائلة : "حلو يكون مسؤول عنك حد فاهم وكبير وعنده خبرة عالية، وطول ما أنا موجودة في الوسط أحب أستفيد من الناس الكبار".

وتستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لتقديم الحفل المقام يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و 1000، و 1500، و 2000 جنيه.

الحفل يشهد ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى في حفل جماهيري في مصر، بعد غياب، و يأتي بعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.