نانا وليزا .. تعرف على قائمة أجمل 10 نساء في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تختلف مقاييس الجمال في العالم بحسب ثقافة كل دولة، فهناك من يفضل المرأة النحيفة، وهناك من يفضلون الممتلئة، بعضهم يفضل السمراء، وآخرون يفضلون الشقراوات.

وبحسب تصنيف موقع "وندرليست" فقد اختارت أجمل 10 نساء في العالم، هن:

10- إيمليا كلارك

في المرتبة العاشرة تأتي النجمة البريطانية إيمليا كلارك، والتي عرفت في العالم العربي باسم "أم التنانين"، وهي من مواليد 1986، وتبلغ من العمر 36 عاما.

9- لين يون

هي ممثلة صينية تبلغ من العمر 26 عاما، وتعتبر من أشهر الفنانات حول العالم، وحققت أعمالها نجاحا كبيرا.

8- كاثرين لانغفورد

هي ممثلة أسترالية شابة، من مواليد 1996، وتبلغ من العمر 26 عاما، ورشحت عن دورها في "13 سبب" لجائزة الجولدن جلوب.

7- بريانكا شوبرا

النجم الهندية بريانكا شوبرا دخلت في أكثر من تصنيف ضمن قائمة أجمل نساء العالم، فقد حصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 2000، ونافست بقوة في السينما الهندية والأمريكية، وتبلغ من العمر 40 عاما.

6- نانا إم جين

نانا إم جين مغنية من كوريا الجنوبية وتبلغ من العمر 31 عاما، لفتت الأنظار بجمالها وحققت حفلاتها الغنائية نجاحا كبيرا في مختلف أنحاء العالم.

5- دبيكا بادكون

هي الممثلة الهندية الشهيرة التي تبلغ من العمر 37 عاما، وتعتبر الأعلى أجرا في السينما الهندية، وقد نافست نجمات السينما الأمريكية بعدة أعمال ضاعفت من شهرتها.

4- آنا دي أرماس

النجمة الكوبية آنا دي أرماس التي تبلغ من العمر 34 عاما، واختارها المخرج أندرو دومينيك لتلعب دور النجمة مارلين مونرو في فيلم "الشقراء" نظرا لجمالها وجاذبيتها التي جعلتها تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أجمل نساء العالم.

3- سيلينا جوميز

هي من أشهر المغنيات حول العالم، وهي ممثلة ومطربة أمريكية من أصول إيطالية وتبلغ من العمر 30 عاما.

2- ليزا سوبيرانو

تبلغ الممثلة الأمريكية ليزا سوبيرانو من العمر 25 عاما، وحصلت أكثر من مرة على لقب صاحبة أجمل وجه في العالم.

1_ هانده أرتشل

هي ممثلة وعارضة أزياء تركية شهيرة، تبلغ هانده أرتشل من العمر 28 عاما، وقدمت خلال مشوارها أعمالا شهيرة منها "بنات الشمس"، و"اللؤلؤة".