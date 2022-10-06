حرقت ألبومه في الشوارع.. سر الغضب الإسرائيلي من صباح فخرى بأول أيام الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفال المطرب السوري صباح فخري، ببداية حرب أكتوبر، في أول أيامها عام 1973، أثار غضب السلطات الإسرائيلية ضد المطرب الراحل، وأصدرت عدة قرارات ضده.

ومع حلول الذكرى 49 لنصر أكتوبر العظيم، والتي تحل اليوم الخميس 6 أكتوبر، نكشف كيف أغضب المطرب السوري صباح فخري، السلطات الإسرائيلية.

الكاتبة السورية شذى صباح، في كتابها "صباح فخري سيرة وتراث"، ذكرت في كتابها أن الفنان السوري، خرج في أول أيام حرب أكتوبر 1973، عبر إذاعة حلب، وألقى الأذان "حي على الجهاد، حي على الجهاد، الله أكبر"، وهو ما استفز السلطات الإسرائيلية ، وقامت بإصدار أمر بحرق ألبوماته في الشوارع، ومنعه من إحياء الحفلات.

وأضافت،:"من جانبه قام صباح بإعداد أغنية وطنية إبراهيم جودت، وقدمها في بث مباشر إذاعة حلب، وتقول كلماتها "وطني ونذرت له العهد، بدمي وبذلت له الجهد، أقسمت له قلبا ودما، ليكون المجد له عقدا".

وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، أعلنت في 2 نوفمبر 2021، وفاة المطرب صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.