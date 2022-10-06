فن ومشاهير

كيف علق نبيل الحلفاوي على الذكرى 49 لحرب أكتوبر؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، بمرور 49 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر

وكتب الحلفاوي: "السنة الجاية يبقى عدى على العبور خمسين سنة، خمسين سنة؟؟!!، دي كأنها خمس سنين، السنين بقت زي الجنيه".

وتحل اليوم الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي استرد فيها الجيش المصري أرضه المحتلة بعد معركة حاسمة على أرض سيناء المقدسة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، حسني شتا، شيرين، نور محمود.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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