"أكتر من زوجين".. نادية الجندي تكشف علاقتها الحالية بالمنتج محمد مختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إن طلاقها من المنتج محمد مختار منذ سنوات كان "قسمة ونصيب ومكتوب".

وأوضحت نجمة الجماهير في حوار مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، أنها تجمعها علاقة قوية بطليقها.

وتابعت: "أنا ومحمد مختار دلوقتي أكتر من زوجين، العشرة والحب اللي بينا شيء لا تتخيليه، محمد أخ وصديق وأب وبستشيره في كل حاجة وهو كمان بيستشيرني في كل حاجة".

وأضافت: "هو إنسان كويس جدا وشوفنا مع بعض نجاحات وأيام جميلة وحاجات كتير الحقيقة، علاقتي بيه دلوقتي أقوى من أي زوجين، علاقة فيها احترام وحب وصداقة".

واختتمت نادية الجندي حديثها عن محمد مختار قائلة: "مختار منتج كويس أوي، الانتاج مهم جدا إنك تصرف على العمل دي حاجة مهمة، ومحمد مختار كان منتج فنان وعنده حس فني في اختيار المواضيع والفنانين والسيناريو".