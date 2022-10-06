هكذا علق الجمهور على أحدث ظهور لـ نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

"نسرين" ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة وفستان قصير منقوش بالورود، بأجواء صيفية من العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: "الشيطان وحده هو الذي يمنع الشخص من إنقاذ الأرواح أو إنجاز مهمته في الحياة، لا يوجد منطق مع الشيطان".

وتابعت: "قف بفخر لأن قلبك مليء بصلاح مساعدة الآخرين، بينما يمتلئ قلبهم بمساعدة أنفسهم فقط".

وعلق الجمهور على الصور التي نشرتها نسرين طافش: "كلامك صح"، "جميلة العرب"، "يسعدلي هالطلة يا قمر" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الجمهور فوجئ بحذف الفنانة نسرين طافش كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي بعد 3 أشهر فقط من زواجهما.