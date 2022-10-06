بعد 4 سنوات غياب.. تفاصيل عودة خالد عجاج "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد غياب 4 سنوات يستعد الفنان خالد عجاج، لطرح أول أغاني ألبومه الغنائي، في شهر نوفمبر المقبل، والألبوم من إنتاج شركته الخاصة.

الشاعر محمود شوقي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الفنان خالد عجاج، لديه إصرار على أن تكون عودته بشكل مختلف وقوي، ومن خلال تجربة فنية، كان لي شرف المشاركة بها مع الموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، والملحنة رنا طارق".

وأضاف،:" بدأنا العمل على أول أغاني الألبوم من 3 شهور تقريبا، ويستعد الفنان خالد عجاج، لتسجيلها غدا الجمعة بإذن الله، وتصويرها أيضا، حتى تكون جاهزة للطرح بداية من الشهر المقبل".

محمود، تابع:" الأغنية من كلماتي وألحان رنا وتوزيع أسامة، وميكس وماستر خالد رؤوف، وهي بعنوان (نفسي أفوق)، تحمل الطابع الدرامي لكنها مختلفة تماما عن كل اعمال الفنان خالد عجاج السابقة من كلمات ومفردات جديدة عليه و من الحان و توزيع موسيقى، و المقرر طرحها منفردة اولا، وهي من إنتاج Agag production".

الفنان خالد عجاج، طرح منذ 4 سنوات، أغنية "صاروخ"،من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس.

خالد عجاج قدم عام 2010 آخر ألبوماته "بنت الحتة "و تعاون فيه مع الشعراء: أيمن بهجت قمر ومصطفى مرسي ومحمد عبد الله وأحمد علي، والملحنين: محمد يحيى ومصطفى محفوظ وحسام البجيرمي، والموزعين: أحمد إبراهيم ومحمد زقزوق ومدحت خميس ومحمد عرام.