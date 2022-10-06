"أستك مصر".. ويزو ترقص على أغنية Calm Down

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو) عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص برفقة أحد المدربين على أغنية Calm Down الشهيرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على التعليق، فكتب الفنان مصطفى خاطر: "أستك مصر"، بينما كتب الفنان مصطفى بسيط: "عسل"، كما علقت الفنانة أيتن عامر قائلة: "برافو برافو".

بينما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ما شاء الله ربنا يحميكي"، و"أحلى واحدة عملت التحدي"، "استمري يا ويزو هتبقي أجمل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو مسلسل "انحراف" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2022، وشارك في بطولة العمل: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، نانسي صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.