49 عاما على نصر أكتوبر.. الجندي المصري بطل السينما في الحرب والسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل اليوم الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي استرد فيها الجيش المصري أرضه المحتلة بعد معركة حاسمة على أرض سيناء المقدسة.

وجسدت السينما في عدة أفلام معركة الكرامة واستبسال الجندي المصري في ساحة القتال، وظلت الأعمال التي تتحدث عن ذكرى النصر من أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية.

ومن أشهر الأفلام التي تحدثت عن حرب أكتوبر:

الرصاصة لا تزال في جيبي

هو العمل الأبرز والذي يعتبره البعض "أيقونة" أفلام النصر، وعرض الفيلم للمرة الأولى عام 1974، ويتحدث عن الفترة ما بين نكسة 1967 حتى نصر أكتوبر، وعودة الجندي لحبيبته التي كان يرمز لها المخرج حسام الدين مصطفى بـ "الوطن"

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" بطولة: محمود ياسين، نجوى إبراهيم، يوسف شعبان، عبدالمنعم إبراهيم، حسين فهمي، صلاح السعدني، سعيد صالح.

الوفاء العظيم

يعتبر الفيلم من أشهر أعمال حرب أكتوبر، وعرض أيضا عام 1974، وتدور أحداث العمل حول "حسين" الذي يقتل "سها" التي تفضل الزواج من "رؤوف" رغم حبه لها، يتبنى "رؤوف" الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها "عادل" ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين "صفوت" ابن "حسين"، ويرفض "رؤوف" زواجهما ويعقد قرانها على "عادل"، وتندلع الحرب والتي تجمع بين "عادل وصفوت".

فيلم "الوفاء العظيم" بطولة: نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري، مريم فخر الدين، عبدالمنعم إبراهيم، ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة.

بدور

الفيلم عُرض لأول مرة في 14 أكتوبر عام 1974، من تأليف وإخراج نادر جلال، بطولة النجوم: نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى سلطان، محمد رضا، توفيق الدقن، وهالة فاخر، وتدور أحداثه حول عامل مجاري على نشالة تقرر التوبة، يدعي أنها ابنة عمه أمام أهل الحارة ويقيما في منزل واحد، يتوصل إليها أحد أفراد العصابة ويهدد بفضح أمرها، تهرب النشالة ويتم استدعاء العامل للالتحاق بالجيش، تندلع الحرب والتي جمعت بين عامل المجاري وفرد العصابة في نفس الوحدة، يحاربا معا وينتصرا معا، وعاد العامل مصابا ليستكمل حياته الجديدة مع النشالة بعد النصر.

أبناء الصمت

الفيلم عُرض لأول مرة في 16 نوفمبر عام ١٩٧٤، وتبدأ أحداثه منذ حرب الاستنزاف، وتحديدا عقب إغراق المدمرة إيلات، ويستعرض بطولات وتضحيات الجندي المصري على الجبهة.

الفيلم من إخراج محمد راضي وقصة وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وبطولة النجوم: نور الشريف، محمود مرسي، أحمد زكي، محمد صبحي، السيد راضي، سيد زيان، ميرفت أمين، ومديحة كامل

حتى آخر العمر

الفيلم تم إنتاجه عام 1975، إخراج أشرف فهمي، وتأليف نينا الرحباني عن قصة يوسف السباعي، بطولة: محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، عمر خورشيد، حياة قنديل، سعيد صالح، عماد حمدي، مشيرة إسماعيل، عمر ناجي.

يتحدث الفيلم عن فتاة تتزوج من طيار وبعد عودته من الحرب مصابا تظل على عهدها به، رغم محاولة أحد أقاربه التودد لها، ويستعرض العمل بطولة الجندي المصري وسلاح الطيران.

العمر لحظة

تبدأ الأحداث عقب نكسة 1967، بعدما تقرر صحفية التطوع في أحد المستشفيات وتربطها بعدد من الجنود برابطة إنسانية قوية بعدما لمست عن قرب تضحياتهم، ثم تسافر إلى جبهة القتال انتهاء بالحرب.

الفيلم عُرض عام ١٩٧٨، للمخرج محمد راضي والكاتب يوسف السباعي وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة: ماجدة، أحمد مظهر، ناهد شريف، نبيلة عبيد، محمد خيري، أحمد زكي، حاتم ذو الفقار، شفيق جلال.

حكايات الغريب

عرض الفيلم عام 1992، ويتناول أيضا الفترة ما بين نكسة 67 حتى حرب أكتوبر 1973، والتغيرات التي شهدها المجتمع المصري هذه الفترة من إحباط ولا مبالاة مرورا بالنصر العظيم.

فيلم "حكايات الغريب" إخراج إنعام محمد علي وقصة الكاتب جمال الغيطاني وسيناريو وحوار محمد حلمي هلال، بطولة: محمود الجندي، محمد منير، حسين الإمام، شريف منير، هدى سلطان

حائط البطولات

الفيلم ظل لعدة سنوات ممنوعًا من العرض بأمر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعدما علِم أن العمل يقلل من قيمته كقائد للقوات الجوية في فترة الحرب، حتى عُرض للمرة الأولى في عام 2014 ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم يُعرض الفيلم سينمائيًا وتم عرضه مباشرة على شاشة التليفزيون المصري في ذكرى 6 أكتوبر عام 2016.

الفيلم إنتاج عام 1998، بطولة: محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، أحمد بدير، حنان ترك، خالد النبوي، مصطفى شعبان، عايدة عبد العزيز، مجدي كامل، ندى بسيوني، مها أحمد، خليل مرسي، حجاج عبد العظيم، وسميرة محسن .

أيام السادات

الفيلم من إنتاج عام 2001، بطولة: أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي، مخلص البحيري، يوسف فوزي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج محمد خان.

ويتناول العمل قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويستعرض مسيرته الانسانية والعسكرية، حتى رحيله في مثل هذا اليوم.

يوم الكرامة

الفيلم من إنتاج عام 2004، للمخرج علي عبد الخالق والمؤلف جمال الدين حسين، بطولة النجوم: أحمد عز، سمية الخشاب، ياسر جلال، خالد أبو النجا، محمد رياض، محمود قابيل، محمود عبد المغني، أحمد صلاح السعدني.

ويتناول العمل استعداد القوات البحرية المصرية لعملية عسكرية هامة ومصيرية، وهي إغراق المدمرة الاسرائيلية إيلات، ويقوم بالمهمة مجموعة من الضباط والجنود والذي يحمل كل منهم قصة.