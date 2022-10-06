كأنها فتاة في العشرينات.. ندى بسيوني تحيّر الجمهور بملامحها الشابة في أحدث ظهور.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:58 مساءً - تداول بعض الحسابات الناشطة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة حديثة للفنانة المصرية ندى بسيوني، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وبدت ندى بسيوني فيها بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها بها الجميع، حيث ظهرت بملامح جعلتها تبدو أصغر سنّاً مما هي عليه في الواقع.

واستعرضت الممثلة المصرية بأحدث ظهور لها عبر «إنستجرام» أنوثتها وقوامها الممشوق بإطلالة انيقة، عكست منحنيات قوامها بفستان سادة باللون الأسود ونسقت عليه حذاء أنيق، واعتمدت مكياج قوي للعينين والشفاة.

وهذا ما لفتت إليه غالبية التعليقات، حتى أن بعض المتابعين رأوا أن بسيوني تبدو فتاة في العشرينيات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها استخدمت تقنية الفيلتر فيما تحدث فريق عن عمليات التجميل. ومما كتبه المتابعين: “كيف صغرت!”.. و”واضح الفلتر” و”ماشاء الله كأنها بالعشرينات”.

ندى بسيوني تنعي هشام سليم

من ناحية أخرى، نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان الراحل هشام سليم، وذلك عبر نشر صورة له على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وكتبت ندى بسيوني للفنان الراحل هشام سليم، ” ألف رحمه على الخلوق المحترم الفنان هشام سليم ..اللهم تولاه بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك”.

مسلسل أعمل إيه

ويعرض حاليا للفنانة ندى بسيوني “مسلسل أعمل إيه” بطولة النجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

مسلسل “أعمل إيه” تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور إيهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية كوميدية، من خلال عائلة مهندس الصوت عبدالله الفلاني، وزوجته التي تعمل مديرة مدرسة، وبناتهما الـ4، واللاتي تمت تسميتهن تيمنًا بنجمات زمن الفن الجميل مثل فايزة وشادية ونجاة، وما يتعرضن له من مشكلات وأزمات، تضع الأسرة في موقف حرج، ومحاولات الأب للإصلاح واحتواء فتياته.

أحدث أعمال ندى بسيوني

وعلي جانب آخر بدأت الفنانة ندى بسيوني في تصوير مسلسل “تصريح بالقتل” وذلك لعرضه قريبا، على إحدى المنصات الإلكترونية المشهورة”.

والمسلسل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق ويحمل بين طياته جزءًا من الرعب.

وكانت من أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل “لما كنا صغيرين“، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

وشاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها “ضبط وإحضار”، “ألف ليلة وليلة”، “أحلام البنات”، “البحار مندى”، “الخفافيش”، “قضية معالى الوزيرة”، “نور الصباح”، “عزبة القرود”، “السفينة والريان”، “الفجالة”، “بيت العلالي”، “القاهرة ترحب بكم”، “ربما نلتقي”.

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