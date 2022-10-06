شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رشيد فرشيو: الشعب التونسى يتحدث اللهجة المصرية أكثر من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسى رشيد فرشيو، خلال ندوة تكريم السينما التونسية ضمن فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط دورة الفنان محمود حميدة، "تاريخ السينما المصرية مع تونس كبير، فالشعب التونسى رضع فى الحليب السينما المصرية، لا يوجد منزل فى تونس لم يسمع الفن العريق المصرى، سواء أم كلثوم أو عبد الحليم وعبد الوهاب، والتوانسة يتحدثون اللهجة المصرية أكثر من المصرى فنحن نحب مصر ومصر لها تاريخ عريق مع تونس".



ندوة تكريم السينما التونسية



تكريم السينما التونسية

وتابع فرشيو : التعاون بين مصر وتونس لن يتوقف، وأتذكر تعاوني في فيلم مع شيريهان وكانت علاقتي بها وبأسرتها جيدة وطلبت مني والدتها أن أتعاون معها وبدأنا في التجهيز لفيلم كش ملك ولكن تم منع تصوير الفيلم وذهبت لتصويره في المغرب، وعندما أبلغت شيريهان أتت لكازبلانكا بعد 24 ساعة وصورناه لمدة شهرين وكانت تجربة جميلة للغاية شيريهان لم تحصل علي أجر نظير هذا الفيلم وتم عرض الفيلم في مصر وتمت إذاعته علي التلفزيون أكثر من 60 مرة وقدمت فيلم آخر وهو "الحافة" وفي النهاية إيمانك وصدقك ونزاهتك وحبك للسينما هو الأساس.

وحضر ندوة تكريم السينما التونسية ضيف شرف الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تديرها الناقدة ماجدة موريس، المنتج التونسي حسن دلدول والسفير التونسي محمد بن يوسف، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والاعلامي امام عمر، الناقد طارق الشناوي، المنتج فاروق صبري.