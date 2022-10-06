شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يسترجع ذكريات فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حسين فهمى، جمهوره صورا من كواليس تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب حسين فهمى قائلا "ارشيفى الخاص وذكرى انتصارات حرب أكتوبر العظيمة فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" مع أعظم الفنانين الفيلم تم تصويره على خط بارليف الذى أشاعت إسرائيل أنه منيع ولا يقهر مقارنة بخط "ماجينو" فى فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية".



حسين فهمى



حسين

وأضاف "يحتفل الشعب المصرى بالسادس من أكتوبر من كل عام فى ذكرى المجد، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973 نذكر جميعا تضحية رجال مصر الشرفاء من الجنود المصريين العظماء حرب أكتوبر ستبقى رمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها، ذكرى النصر برهان حى ومتجدد على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها".

وتابع "خالص التهاني للشعب المصري وذلك بمناسبة حلول ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وهو اليوم الذي سطر فيه الجيش المصري اكبر ملحمة انتصارات حربية في التاريخ اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير وسلام".

وشارك في بطولة فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبى" محمود ياسين وحسين فهمى ويوسف شعبان وسعيد صالح وعبد المنعم إبراهيم، وصلاح السعدنى و نجوى إبراهيم وإحسان شريف ومحيى إسماعيل وتأليف إحسان عبد القدوس وإخراج حسام الدين مصطفى وتم عرضه عام 1974.