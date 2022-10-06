حمو بيكا: “بلا أمينة شلباية بلا أمينة حرباية”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام جمعه بالمطرب عمر كمال . وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتحدث مع حمو بيكا عن طريقة وإيتيكيت تناول العنب بطريقة خبيرة الإيتيكيت أمينة شلباية باستخدام الشوكة دون استخدام يده . وهو الأمر الذي سخر منه حمو بيكا وعلق قائلا: “هي ناقصة ذل .. بلا أمينة شلباية بلا أمينة حرباية” .. ثم قام بيكا بوضع عدد من حبات العنب في فم عمر كمال الذي دخل في نوبة ضحك .

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