تغير كبير في ملامح مي عز الدين … هل أجرت عملية تجميل جديدة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - نشرت الفنانة مي عز الدين عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت مي عز الدين في الصورة بإطلالة جذابة فظهرت وهي ترتدي قميص من اللون اللبني وبنطلون جينز واختارت أن يكون شعرها الأسود منسدلا ووضعت مكياج يوضح جمال ملامحها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات، وكان من ضمنها أن هناك تغيير كبير في ملامحها، وخمن البعض أنها قد تكون أجرت عملية تجميل جديدة.

كانت مي عز الدين قد أعلنت أنها أجرت عملية تجميل في الأنف في وقت سابق، ولم تخجل من التصريح بذلك في وسائل الإعلام.

إطلالات مي عز الدين

و تحرص إطلالات الفنانة مي عز الدين على متابعه جمهورها كل فترة بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بأجمل الإطلالات فهي كعادتها تفضل الإطلالات الرقيقة التي تتناسب مع أنوثتها وجمالها

وتفضل ألوان المكياج الهادئة دون تكلف والتي تتناسب مع لون بشرتها وإطلالاتها مث االألوان الترابية والبينك وغيرها من الألوان الهادئة

ومن المعروف مؤخرا أن الفنانة مي عز الدين تقوم بالدعاية لخط أزياء جديد وتقوم بنشر الكثير من إطلالتها بإرتداء ملابس من تلك الماركة وتقوم بنشرها عبر حسابها على الإنستجرام.

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل “جزيرة غمام” للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة “بيت شافع”، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

وعن المغامرة بالتخلي عن البطولة المطلقة في هذا المسلسل بعد سلسلة من البطولات المطلقة في السنوات الماضية تبرر “عز الدين” ذلك قائلة: لم أحسبها بهذا المنطق وكان أمامي أكثر من سيناريو يمكن تقديمه كبطولة مطلقة لكني لم أتحمس لأي عمل، وأحببت فكرة العمل مع فريق رائع وشاركت البطولة مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ووفاء عامر ورياض الخولي وغيرهم من أبطال العمل وجميعهم أسماء عظيمة ونجحنا معاً نجاحاً مبهراً وأعتقد أن طارق لطفي وهو الآخر نجم مهم وله بطولاته فكر بنفس المنطق، وهو سعيد بالنتيجة فالأهم هو البصمة وما يحققه العمل للفنان.

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