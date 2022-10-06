فنانة شهيرة تهاجم فرقة واما .. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:51 مساءً - شنت الفنانة رنا سماحة هجوما على فرقة واما بسبب مشاركتهم في التريند الذي أثار ضجة في الأيام الماضية ويحمل إسم “انتش واجري” .

حيث ظهر أعضاء فرقة واما في مقطع فيديو وهم يقومون بتقليد حركات الشاب صاحب هذا التريند ويرددون ما كان يقوله .

وأعربت رنا سماحة في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك عن استيائها من قيام فرقة واما بهذا الأمر حتى ولو على سبيل المزاح، واصفة هذا التريند ب “القرف” .

فكتبت: “عندي عتاب على قدر المحبة للفريق العظيم اللي أنا واحدة من اللي اتربوا على فنهم وأغانيهم اللي تجنن (واما)، وأتمنى يتراجعوا عن الهزاراية لو اعتبرناها هزاراية اللي نزلت امبارح” .

تابعت: “للأسف الهزاراية دي فتحت وهتفتح علينا باب مستنقع كبير، وكله دلوقتي اللي قرر يوزع واللي قرر ينتج ويتعامل مع القرف ده على أنه فن” .

أضافت “سماحة” :أتمنى مننساش إن الفنان قدوة وانتوا نجوم كبار وكل فرد فيكم عنده تاريخ كبير يستاهل إنه يتخاف عليه .. أتمنى تقبل كلامي بصدر رحب من محبة لفنكم” .

واختتمت: “قبل ما أكون فنانة صغيرة بحارب وسط كتير من محاربين العك، أنا حقيقي حزينة ومش مصدقة اللي وصلناله وأننا خلاص بقينا في عصر التريند أياً كانت قباحته” .