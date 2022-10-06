شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس: تكريم السينما التونسية فى مهرجان الإسكندرية تشريف لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم السينما التونسية ضيف شرف الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتى تديرها الناقدة ماجدة موريس، بحضور المنتج التونسى حسن دلدول والسفير التونسى محمد بن يوسف، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والإعلامى إمام عمر، الناقد طارق الشناوى، المنتج فاروق صبرى.

وقالت الدكتورة اوهيبة إنصاف، السينما التونسية دائما موجودة فى المهرجانات المصرية والأفلام التونسية حصلت على جوائز كثيرة هنا، فالعلاقة فى السينما بين مصر وتونس علاقة موجودة منذ زمن، وهذه الندوة الهدف منها تكريم كل الناس اللى عملوا على العلاقات بين تونس ومصر هى ندوة الذاكرة ونتمني أن تعيد الاجيال الجديدة خلق التواجد بين تونس ومصر.

وقال محمد بن يوسف سفير تونس أول شىء سعيد جدا إني موجود بالإسكندرية التى لا أتردد فى زيارتها عندما يكون متاحا بالنسبة لى لأننى معجب بها وبجمال الطبيعة بها، فسعادتى كبيرة بوجودى فى عروس البحر المتوسط، ونحن حاليا بصدد ترتيب في نوفمبر لاسبوع ثقافي تونسي في مصر.

وتابع محمد بن يوسف سفير تونس، نحن نحتفي بالسينما التونسية ونحتفي بالمبدعين التوانسة، وهذ التكريم تشريف لدولة تونس في مصر هولييود الشرق، ونحن نحتفي بمئوية السنيما التونسية والتعاون الثقافي بين تونس ومصر هو تعبير عن تراث مشترك بين البلدين، وأتوجه بالشكر إلى القائمين على مهرجان الإسكندرية.