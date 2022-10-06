شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن خلافها الشهير مع نادية الجندى: الناس وقعت بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن حقيقة الخلاف الذى وقع بينها وبين الفنانة الكبيرة نادية الجندى فى فترة سابقة.

وقالت نبيلة عبيد إنها لم تعلم أى شىء عن هذا الخلاف، حتى جاءت إليها إحدى الصحفيات فى مجلة قديمة تجرى معها حوارا صحفيا، وسألتها عن هذا الخلاف، متابعة: "قولت لها خلاف أيه أنا معرفش حاجة وبدأت أبحث عن الموضوع لحد ما عرفت إن هى كان عندها فيلم معرفش حصل فيه أى، والناس بدأت توقع بينا، ولما جت والدتها توفيت طلبت من الموسيقار جمال سلامة كان صاحبها وجارها إنه يستأذنها أروح أعزيها معاه وبالفعل عملت كدا".

نبيلة عبيد: أحب لقب غول تمثيل

كما أشارت نبيلة عبيد خلال لقاء تليفزيونى إلى أنها كانت تحب لقب "غول تمثيل" وأنه كان يسعدها بشدة، موضحة أن أكثر الأعمال التي كانت الأقرب لقلبها العمل على رواية "وسقطت في بحر العسل"، قائلة: "أنا عملت أكثر من 90 فيلمًا كل واحد بشخصية مختلفة، لكن رواية وسقطت في بحر العسل لما رشحها إحسان عبد القدوس عشان أقراها كنت أمر بحالة مشابهة، وحكاية انتهت بأوجاع عايزه أنساها".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد حصلت مؤخرًا على جائزة الإبداع في مهرجان القاهرة للدراما، بدورته الأولى، وقالت لـ ”الخليج 365”: "مهرجان الدراما برئاسة النجم يحيى الفخرانى هيبقى مهرجان حلو أوى و الأعمال اللى هتتعمل فيه على مستوى عشان كل واحد هيبقى طمعان إنه يأخد جائزة ودى حاجة مشرفه جدا، وكل أسماء لجنة التحكيم تحترم ولها قيمة".

وعن التكريمات التي حصل عليها بعض من العمال خلف الكاميرات وعمال الديكور، وتابعت: "دى حاجة كويسة جدا ومحدش فكر فيها قبل كده".