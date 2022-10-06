"بلا اتيكيت بلا فتكات".. حمو بيكا يسخر من أمينة شلباية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شارك المطرب عمر كمال، في مقطع فيديو مع مؤدي أغاني المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا، وقاما سويا بالمشاركة في ترند "أنتش وأجري"، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا.

عمر في مقطع فيديو نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، دعا مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى المشاركة في التريند، وقاما بأداء الحركات التي يقوم بها ث هيثم أحمد الشهير بـ "ويجز الغلابة" صاحب تريند "انتش واجرى".

وطلب عمر كمال، من حمو بيكا، تناول العنب بالشوكة على طريقة "إتيكيت أكل العنب"، الذي تحدثت عنه خبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية في فيديو لها، ليرد "بيكا"ساخر"إتيكيت أيه ياعم ويبدأ في أكل العنب بيديه".

حمو، من جهته قام ايضا بنشر الفيديو، عبر صفحته في "موقع "أنستجرام"وكتب " العنب بيتاكل كده يا عمر بلا اتيكيت بلا فتاكات".

المطرب عمر كمال، يشارك مع مطربي المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش، في حفل غنائي يقام في الكويت مساء اليوم الخميس 6 أكتوبر.