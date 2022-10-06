بدء ندوة تكريم السينما التونسية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

انطلقت صباح اليوم الخميس، ندوة تكريم السينما التونسية في أول أيام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38 والتي تديرها الناقدة ماجدة موريس.

وحضر الندوة كل من المنتج التونسي حسن دلدول والسفير التونسي محمد بن يوسف والمخرج محمد عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز ومدير التصوير سمير فرج والسيناريست عاطف بشاي في شيراتون المنتزه بقاعة سمير صبري.

وانطلق أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38، بمكتبة الإسكندرية.

وتضمن حفل الافتتاح أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السينما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

كما تم الإعلان خلال الحفل عن أسماء لجان التحكيم، وعرض فيلم قصير عن الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان، وتسليم الفائزين بمسابقة السيناريو ممدوح الليثي جوائزهم، ثم التكريمات، وهي مصحوبة بأفلام قصيرة ترصد أهم المحطات الفنية للمكرم، كما تم منح عدد من الأوسمة، لفنانين رحلوا عن عالمنا، بعد مشوار حافل من العطاء، منها وسام ملك الكوميديا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، ووسام ملك الاستعراض، لاسم الراحل سمير صبري ابن محافظة الإسكندرية.

واختتم الحفل بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" انتاج عام 1923 إخراج محمد بيومى، وهو فيلم كوميدي مدته 16 دقيقة، الذى يأتي ضمن سعى الدورة الحالية للاحتفاء بالأفلام الكوميدية وبنجوم الكوميديا فى مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول، برسوم ومتولي ، رجلان تجمعهما صداقة قوية وهما عاطلان عن العمل ويبحثان عن وظيفة، ويحاول كل منهما الحصول على وظيفة فى أحد البنوك التى يخطئ مديرها بدعوتهم إلى الغداء فى بيته ظنا منه أنهما من رجال الأعمال الأغنياء لكن ما إن يتضح الأمر فتتبدد الأحلام.

والفيلم بطولة بشارة واكيم، عادل حميد، عبدالحميد زكى، فيكتوريا كوهين، وفردوس حسن.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.