غياب المحافظ والوزيرة ومحمد ياسين يقبل يد والد كريم عبد العزيز.. افتتاح الإسكندرية السينمائي الـ38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38، بمكتبة الإسكندرية، عدة أحداث في حضور كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان محمود حميدة ومحمود قابيل وشيرين وسلوى خطاب وسلوى محمد علي وعدد من صناع السينما.

نستعرض لكم أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية في دورته الـ38، وذلك في السطور التالية :

غياب وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية

فوجئ حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بغياب محافظ الإسكندرية عن حفل إفتتاح مهرجان المحافظة.

كما غابت أيضا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عن حضور حفل الافتتاح، وألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة كلمة بالحفل نيابة عنها.

حضور دنيا سمير غانم

عقب بدء توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، اتجهت أنظار الحضور لترقب مجيئ النجمة دنيا سمير غانم التي لم تظهر على السجادة الحمراء حتى اقتراب بدء الحفل، وأعتقد البعض غيابها، إلا أنها ظهرت على خشبة المسرح، وسط صيحات الجمهور والتصفيق لها، لترد بتحية الجمهور، ثم إلقاء كلمة عقب تكريمها.

محمد ياسين يقبل يد محمد عبد العزيز

ظهر المخرج محمد ياسين، على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، بعد تكريم إدارة المهرجان للمخرج الكبير محمد عبد العزيز.

وقام ياسين بتقبيل يد المخرج محمد عبد العزيز والد النجم كريم عبد العزيز على المسرح أمام حضور الحفل، وسط تصفيق من الحضور.

ظهور شيرين

ظهرت الفنانة شيرين، على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية.

جاء ظهور شيرين، بعد تكريم النجمة دنيا سمير غانم في وجود النجم الكبير محمود حميدة والفنان محيي إسماعيل والأمير أباظة وخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، على خشبة المسرح.

وقالت شيرين، إن الفنان الكبير سمير غانم هو سبب شهرتها مع الجمهور باسم شيرين صرصار، واشتغلت مع سمير ودلال أعمال عديدة لا تنسى".

وأضافت: "بعرف عمر عبد العزيز من وأنا صغيرة، وبقولها على الملأ انا بحب عمر".

على بدرخان يسلم علم المهرجان لمحمود حميدة

قام المخرج الكبير علي بدرخان، الذي حملت الدورة السابقة ال 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط اسمه، بتسليم علم المهرجان للفنان الكبير محمود حميدة، الذي تحمل الدورة 38 اسمه.

واختتم الحفل بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" إنتاج عام 1923 إخراج محمد بيومى، وهو فيلم كوميدى مدته 16 دقيقة، الذى يأتي ضمن سعى الدورة الحالية للاحتفاء بالأفلام الكوميدية وبنجوم الكوميديا فى مصر.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولى أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول فى مصر.