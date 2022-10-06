"طبيب وممثل وعامل نظافة وسواق".. قصص الفنانات مع التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور، قائمة ضحايا التحرش الجنسي من الفنانات، بعد كشفها عن تعرضها في طفولتها، للتحرش من قبل شخص موثوق فيه من عمر جدها.

ريهام كشفت عن حالة الرعب التي عاشتها، بعد تعرضها للتحرش الجنسي، وتفاصيل الواقعة، بعد صمت طويل حسب قولها، وفي التقرير التالي نرصد كيف واجهت هي وغيرها من الفنانات صدمة التحرش.

متحرش غير متوقع

ريهام، خلال ظهورها في برنامج "abtalks" مع أنس بوخش، قالت:"وأنا صغيرة تعرضت لحاجة من حد مكنش متوقع خالص، مش هقول تحرش أو كده، حاجة في الاتجاه ده، كانت حاجة صادمة بالنسبة لي، لان هو كان راجل يكون قد جدي، مش قد أبويا، وبالنسبة لأهلي شخص موثوق فيه".

وأضافت،:"هو كان تحرش على خفيف كده، الموضوع مش في عمق الموضوع، قد ما هو الصدمة في الشخص، لما يكون عندك حد سنه كبير، مش عيل صغير مش شاب، حد كبير أوي، ويعمل كده في الأمان، ويخضك خضة، وأنا قعدت سنين مش بتكلم فيه مع نفسي، لأنه مرعب بالنسبة لي".

متحرش المول

الفنانة فرح الزاهد، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"عن تعرض شقيقتها الصغرى للتحرش من قبل شخص يقف أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، ونشرت صورة المتحرش، وكتبت : "طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف في المول عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب، مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام وعمال يغمز لها وحاجة تخدش حياء أي بنت.. وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي فزعقوا فيه يروح مبجح فيهم ويقل أدبه ويقول (أنا معملتش حاجة وماجتش جمبها)، والناس حواليه عادي جدا، طلبنا النجدة ويا رب يكون في استجابة سريعة عشان نقضي على الأشكال دي".

"فرح"، كشفت في نفس اليوم، عن القبض على المتحرش بشقيقتها الصغرى، بقسم مدينة السادس من أكتوبر، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "الحمد لله على سرعة الاستجابة، المتحرش دلوقتي هيبات في القسم وهيتعرض على النيابة، شكرًا للشرطة المصرية على الإحساس بالأمان، اوعوا تتنازلوا عن حقوقكم أو تسكتوا عشان والله الحق بيرجع".

مايان السيد

في يوليو 2020، كشفت مايان السيد عن تعرضها لواقعتين تحرش، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها موقع "إنستجرام"، قالت فيه: "مرة زميل ليا حاول يتحرش بيا، وكان صديق قريب، والحمد لله قدرت أمنعه، عمري ما وجهته، ساعتها مكنتش مدركة أن دا كان تحرش، ولما كبرت فهمت، مكنتش مصدقة أو مستوعبة.. بعدها بسنتين زميل ليا في الشغل ممثل، حاول برضو أنه يتحرش بيا، وأنا كنت غضبانة جدا، ومكنتش عارفة أقول إيه، بس أنا سكت، بس خلاص أنا مش هسكت تاني".

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بسمة

كشفت الفنانة بسمة، خلال حوارها مع سهير جودة ومفيدة شيحة، ببرنامج "الستات" عبر فضائية "النهار"، أنها تعرضت لواقعتي تحرش في أحد التجمعات، منذ نحو 10 - 12 عاما، مضيفة: "مبحبش أتكلم في تفاصيل الحوادث دي لأنها بتوجع.. وربنا ستر.. مبلغتش لأن ده حصل من ناس معرفهاش.. أول مرة في ناس عرفوا يعدوني من وسط التجمع ده لحد ما دخلت مكان مقفول، وتاني مرة كانت حادثة كبيرة، ربنا خلى واحد ابن حلال يقفلي، وعرف في الآخر أنه ينقذني من وسط الواقعة ويحطني في عربية".

استكملت: "حاولت أصوّت لكن الحادثة كانت أكبر من أني أعرف أتصرف معاها، لدرجة أني في لحظة وقعت على الأرض وكان في أكثر من 100 قدم فوقيا، في اللحظة دي قولت أنا هموت خلاص، الموضوع عدى التحرش، مبحبش أفتكر التفاصيل.. بعد الواقعتين دول في حد حاول يمد إيده عليّا قدرت امسك إيده و ألطشه بالقلم.. الواحدة في اللحظات دي بتبقى حاسة إنها قليلة الحيلة ونفسها أي حد ينجدها، وأكتر إحساس بيقتل لما عينك تيجي في عين حد وانتي تستغيثي وميعبركيش".

دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني للتحرش، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها "فحص شامل"، إنها شعرت بيد شخص تتحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي بالإسكندرية، مؤكدة أنها استطاعت الإمساك به، مضيفة: "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي".

سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة في مرحلة الطفولة، ونشرت فيديو تتحدث فيه عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا تقريبا مفيش بنت أعرفها أو معرفهاش متعرضتش لتحرش في حياتها من وهي صغيره لحد دلوقتي."

وتابعت،:" لما جيت اتكلمت مع صحابي قبل كده، منهم اللي حكالي قصص أنا مش قادرة أصدقها، وفي حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتى مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني".

وأضافت،:" أنا عايزة أقول بس اللي يحصله حاجة يروح يتكلم مع أهله، والأهالي لازم تبقى حاطة ثقة في أطفالها إن أب حاجة يحكوها، متخدهاش بطريقة تعنيفية أو تمنعهم، بالعكس لازم يعرفوا يبنوا الثقة اللي بينهم وبين أطفالهم عشان يجوا يحكوا لهم أي حاجة.. عشان الواحد وهو صغير لما بيتحط في المواقف دي مبيعرفش يتصرف خالص.. واكيد طفل صغير مش هيعرف يتصرف أو بنت عامة مش هتعرف تتصرف في حاجة زي كده، فأول حد الواحد بيبقى حابب يحكي له هو أهله".

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شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن برنامج "تخاريف"، إنها تعرضت للتحرش، واعتدت على المتحرش بالضرب.

روبي

وروت الفنانة روبي خلال لقاء سابق لها مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" إنها تعرضت للتحرش من قبل على يد عامل نظافة، وحدث ذلك خلال قيادتها لدراجتها.

يسرا اللوزي

في عام 2014 كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، أنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها في منطقة لإصلاح السيارات، بوسط البلد، وقالت: "فوجئت برجل كبير في السن يتحرّش بي لفظيا، ورغم أنني حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزني، وأثار غضبي فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمي".

نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا"، إنها تعرضت للتحرش من قبل ثلاث سيدات باسم الحب الرومانسي، ولكنها رفضت هذه العلاقات: "كانوا كلهم بيقولولي بنحبك".

هالة صدقي

الفنانة هالة صدقي كشفت عن تعرضها للتحرش خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، وقالت: "خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل وجدت شخصا يقف خلفي بطريقة غريبة، فقمت بضربه على وجهه أمام الجميع".