مفاجأة محيي إسماعيل وهشام سليم .. ماذا حدث في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38 ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة التي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

أوبريت إستعراضي

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

لمسة وفاء

وفي لافتة إنسانية حرصت إدارة المهرجان علي تذكر نجومنا الراحلين بفيديو مصور خلال حفل الافتتاح ومنهم هشام سليم، ومها أبو عوف، وسمير غانم، ودلال عبد العزيز، عهدي صادق، علي عبد الخالق، أحمد حلاوة، عايدة عبد العزيز.

عودة للكوميديا

وألقى الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية كلمة في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم اليوم بمكتبة الأسكندرية وقدمه كل من كريم كوجاك باللغة الإنجليزية وشيرين الشايب باللغة العربية، وغادة شاهين باللغة الفرنسية.

وقال الأمير أباظة :"قمنا باختيار النجم محمود حميدة لتحمل الدورة اسمه لأنه قامة سينمائية كبيرة قدمت عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة ولم يدخر ما حصل عليه من أموال السينما ووضعها بها مرة أخري وشارك في إنتاج عدد من الأفلام دون البحث عن ربح، كما رأس واحدة من أهم المجلات الفنية المتخصصة وهي "مجلة الفن السابع".

وحرص رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة علي الاحتفاء بذكرى ٦ أكتوبر قائلا:" اليوم استطعنا أن نتخطى خط برليف وحطمنا أسطورة قيل عنها أنها لا تتحطم وبهذه الدورة نبتسم ونعود للكوميديا من خلال البوستر الذي صممة فنان الكاريكاتير عمرو فهمي وأعاد البسمة لنا.

جوائز ممدوح الليثي

وقام الأمير أباظة بتسليم جوائز لجنة تحكيم "مسابقة ممدوح الليثي" برئاسة المخرج هاني لاشين وعضوية السيناريست عاطف بشاي والمخرجة هالة خليل، وبحضور الإعلامي عمرو الليثي.

وجاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم "كابجراس"، وحل في المركز الثاني سيناريو فيلم "جبل النار" تأليف سعد قليعي وفاز بالمركز الثالث سيناريو "أجنحة الليل" تأليف عاطف عبد العزيز.

وقال عمرو الليثي:"أعتبر دورة هذا العام عظيمة لما بها من تنظيم جيد، وأحب بهذه المناسبة أن أحيى جمهور الإسكندرية المثقف.

وتابع: "مسابقة ممدوح الليثي أقيمت منذ 10 سنوات، ونحن كأسرة نحرص على استمرار الجائزة وأشكر الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان على دعمه لهذه المسابقة وقررنا أن ندشن مجلس أمناء لهذه الجائزة لتحويل السيناريوهات الفائزة الي أعمال درامية.

مفاجأة محي إسماعيل لمحمود حميدة

وحرص الناقد الأمير أباظة على تقديم الفنان الكبير محمود حميدة على المسرح بعرض فيديو له وهو يتحدث عن شعوره بحمل الدورة اسمه، وكذلك ذكرياته مع المهرجان، وقام النجم محي إسماعيل بتقديم صديقه محمود حميدة على المسرح في لقطة خطفت إعجاب كل الحضور وداعبه على المسرح.

وحرص محمود حميدة على إلقاء كلمة قال فيها:"أشكر محي إسماعيل على تقديمه لي وأنا أحبه جدا، ولا يكفي أن تحمل دوره واحدة اسمه وهذه اللحظة تاريخية جدا، وأنا سعيد لأن دورة هذا العام تحمل اسمي وهو ما اعتبره شئ كبير، وشكرا لكل القائمين على تنظيم هذا المهرجان، وأشكر أهل إسكندرية علي الاستقبال الرائع الذي أسعدني.

وقام المخرج الكبير على بدرخان الذي حملت الدورة الماضية اسمة بتسليم علم المهرجان للنجم محمود حميدة.

تكريمات

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل إفتتاح دورته الـ 38 عدد من نجوم الفن وهم المخرج محمد عبد العزيز والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، والإذاعي إمام عمر.

وقال "إمام عمر" في كلمته: "أنا سعيد جدا بتكريم بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وأهدي الجائزة لعمي حسن إمام عمر والإذاعي وجدي الحكيم الذي علمني الإذاعة.

واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه معتذرا عن حضورة بسبب مرضه.

واحتفي حضور المهرجان بتكريم النجم محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمرو عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية على الصعود إلي المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: "أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وجمعية كتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، لأنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي أخرجتها.

كما احتفي المهرجان بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وقام الحضور بتحيته عند صعودة إلي المسرح، وقال في كلمته:" أنا سعيد بتكريمي وأعتبره تاج على رأسي وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز وعلى بدرخان والمخرج خيري بشارة.

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد لتقديم الفنانة دنيا سمير غانم التي يكرمها المهرجان والتي خطفت الأنظار وسط تصفيق الحضور فور صعودها إلى المسرح.

وقالت "دنيا":" أنا سعيدة بتكريمي اليوم وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة بتكريمي مع المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويارب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم النجمة اليونانية الكسيتس بروتوبسالتى، والفنانة الفرنسية ماريان بورجو، والنجمة الأرمينية المصرية نورا أرمانى، وأعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مهرجان الإسكندرية، وحبهم لمصر البلد العريقة وأكدوا جميعا أن لهم ذكريات مع مدينة الإسكندرية الرائعة، وشددوا علي أنهم تأثروا جدا بهذه اللحظة الرائعة في حياتهم.

كما منح المهرجان وسام ملك الكوميديا لاسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

برسوم يبحث عن وظيفة يختتم الحفل

عرض في نهاية الحفل فيلم برسوم يبحث عن وظيفة من إنتاج 1923، وإخراج محمد بيومي، والذي تدور أحداثه حول رجلان تجمعهما صداقة قوية وهما عاطلان عن العمل ويبحثان عن وظيفة، يحاول كل منهما الحصول على وظيفة في أحد البنوك التي يخطأ مديرها بدعوتهم إلى الغداء في بيته ظنا منه أنهما رجال أعمال أغنياء لكن ما إن يتضح الأمر تتبدد الأحلام.