" صايرة بنت امك"..ابنة هيفاء وهبي تتعرض لهجوم شديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وعلق الجمهور على ظهور زينب، وانتقد البعض إطلالتها، خاصة أنها كانت "متحفظة" في ظهورها وإطلالتها.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ليش لبسك صاير هيك"، و"ليش تغيرت طريقة لبسك"، و"أخيرا صرتي بنت أمك"، و"تغيرتي كتير زينب" وغيرها من التعليقات.

زينب هي ابنة الفنانة هيفاء وهبي الوحيدة من زوجها اللبناني نصر فياض، التي انفصلت عنه قبل دخولها الفن، وعاشت "زينب" في كنف والدها، ولسنوات طويلة لم تلتق بوالدتها، ولم تحضر هيفاء زفاف ابنتها ولم تجمعهما منذ سنوات طويلة أي مناسبة.

واعتادت زينب الظهور والتسويق للماركات العالمية عبر صفحتها، كما تظهر كثيرا برفقة ابنتيها "دانييلا" و"رهف".