عرض فيلم "ورقة شجر" بمركز الثقافة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم أمس بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، عرضا وأمسية سينمائية لفيلم "ورقة شجر".

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما عام 2017، وإخراج بشارة شكري، مدير التصوير مينا مينيس، مونتاج غادة سراج، ميكساج رامي حسين، جرافيك أحمد السرجاني، ديكور خالد أمين، مدير إنتاج محمد حمدي، وآية مختار، منار حسني مدير عام لإدارة الإنتاج بالعمل.

وقد نال الفيلم على إعجاب الحضور وأثنوا عليه، إذ حصد على العديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية ومنها جائزة أفضل فيلم بمهرجان "ريتروافان جارد فينسيا" لعام 2018 وجائزة جودي لأفضل مخرج بمهرجان سبيف الدولي.

يذكر أن الفعاليات المقامة بمركز الثقافة السينمائية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية، والفعاليات المقامة بالمركز مجانية للجمهور العام.

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