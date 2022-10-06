محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي ويعلق: “أنا القيصر”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وثقت من خلال لحظة اقتحام ودخول الفنان محيي إسماعيل مسرح حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته ال 38 أثناء تكريم الفنان محمود حميدة .

فظهر محيي إسماعيل في الفيديو وهو أمام المنصة التي يلقي الحضور بها كلمتهم على المسرح وقال: “في إيه، اشمعنى يعني دورة محمود حميدة ليه مش محيي إسماعيل” .

تابع: “أنا صاحي من الفجر ومفصل البدلة دي مخصوص وجاي في أوبر ودافع فلوسه والجزمة دي واسعة ولفيت إسكندرية كلها علشان ألاقي فرشة ملقتش” .

أضاف “إسماعيل”: “اشمعنى يعني محمود حميدة، علشان بيحب السيما والإنتاج وبيحب البلياردو وراجل ناجح ومثقف وعمل مجلة .. محمود حميدة طول بعرض ماشي يهز الأرض .. بس إزاي الحاجات دي تحصل بدون إذن مني، أنا القيصر” .

ومن جانبه وجه محمود حميدة الشكر للفنان محيي إسماعيل على كلمته معربا عن سعادته بهذا التكريم وجعل هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط على إسمه واصفا ذلك باللحظة التاريخية بالنسبة له .