شكرا لقرائتكم خبر عن خطابات من سجناء لـ سعيد صالح يطلبون مساعدته ضمن مقتنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة روجينا بسالى عن مقتنيات للفنان الراحل سعيد صالح، تحتفظ بها ابنته هند سعيد صالح، إذ تحضر المخرجة حاليا لفيلم سينمائى عن الفنان الراحل.

وضمن هذه المقتنيات خطابات كان أرسلها زملاء سعيد صالح له من السجن تحمل مطالب يتمنون أن ينفذها لهم أو يتوسط لهم لدى المسئولين لتنفيذها، إذ نشرت روجينا صورا لأظرف هذه الخطابات وكتبت تعليقا عليها عبر حسابها بموقع فيس بوك أثناء التحضير لفيلم عن سعيد صالح أخذت من ابنته الكثير من مقتنيات سعيد صالح ووسط هذه المقتنيات وجدت ظرفا مكتوب عليه "مطالب من سجناء"، وبه العديد من الخطابات من مواطنين عاديين أرسلوا طلباتهم لسعيد صالح، والمفاجأة أنهم كانوا يتعاملون معه على أنه وزير الداخلية مثلًا، وكانوا يطلبون مطالب مهولة.

وأضافت روجينا بسالى أن هذه الخطابات استمر إرسالها بعد خروجه من السجن بوقت ليس بقليل، وأن الفنان الراحل كان حريصا على قراءتها بعناية شديدة ويدون ملاحظاته عليه، وتعامل بجدية معها، وهذه الخطابات تؤكد أن هؤلاء المواطنين أحبوا سعيد صالح وارتبطوا به بشدة لدرجة أنهم يعرضوا مظالمهم عليه.

وأوشكت المخرجة روجينا بسالي على الانتهاء من التحضير لفيلم وثائقي عن النجم الراحل سعيد صالح، بعد نحو عام من بدء التجهيز له، إذ كانت المخرجة تحمست في العام الماضي لتناول حياة سعيد صالح واسهاماته الفنية من منظور خاص.

وحول الفيلم قالت روجينا بسالى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": قطعنا شوطا كبيرا فى التحضير للعمل، خصوصا فيما يتعلق بالمادة الأرشيفية المقروءة ومنها الأخبار التى نُشرت عنه، ونبدأ تجميع المادة المصورة، وذلك بمساعدة ابنته هند سعيد صالح التى أمدتنى بمواد كثيرة عن النجم الراحل، منها تسجيلات صوتية له من جلسات خاصة وتلحينه وأداءه لبعض الأغانى.

وأضافت روجينا بسالي: وضعنا اسما مبدئيا للفيلم "زمن السلطان"، نسبة إلى شخصية سلطان الشهيرة التي جسدها في مسرحية "العيال كبرت"، وبالطبع نتعرض لحياته بشكل كامل، لكن التركيز الأكبر سيكون على الفن المسرحي الذي قدمه وكيف كان يحبه ومتعلقا به.

وأوضحت مخرجة الفيلم أن العمل يتعرض للمسرح السياسي الذي قدمه الفنان الراحل وما تعرض له من سجن بسبب أحد أعماله المسرحية، والصراعات التي دخل فيها نتيجة هذه الأعمال، مشيرة إلى أن نجم "العيال كبرت" كان يعشق المسرح بشدةـ واضطر إلى العمل بأفلام ليست جيدة من أجل أن ينفق على الأعمال المسرحية التي يقدمها والتي تشبع شغفه الفني.

كما أشارت روجينا بسالي إلى أنها ستصور مشاهد الفيلم ولقاءات الضيوف والمشاركين في ديكور مشابهة ويماثل ديكور المسرحيات التي قدمها الفنان الراحل سعيد صالح.

جدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس عام 2014، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.