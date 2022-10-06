عمرو سليم يكشف تفاصيل آخر اتصال مع هشام سليم

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:43 صباحاً - تحدث الموسيقار عمرو سليم عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعت بينه وبين ابن عمه الفنان الراحل هشام سليم والتي كانت قبل وفاة الأخير بثلاثة أيام .

فقال عمرو سليم خلال استضافته ببرنامج “الستات” المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة أنه كان في ذلك الوقت منشغلا بعمل بروفات والتحضيرات لحفل له ولا يستطيع زيارة هشام سليم في المستشفى في المواعيد المناسبة .

تابع عن تفاصيل الاتصال: “قولتله اجيلك امتى يا هشام، قالي ما انا كويس اهو، انت كلمني وأنا هشوف أخباري إيه ولما هبقى في الفورمة هقولك تجيلي وانت خد بالك من البروفات وعايزينك تكسر الدنيا” .

أضاف عمرو سليم عن الفنان الراحل: “كان جدع وطيب وراجل وتتسندي عليه في زمن بقت الحاجات دي نادرة .. اللي مخلي هشام من الناس المتميزة إن صفاته مبقاش فيه منها كتير ومش لإنه ابن عمي، علشان أنا عارفه عن قرب” .