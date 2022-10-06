شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى المسجد النبوى وأمام مقبرة شهداء أحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها صورا وفيديوهات عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى داخل المسجد النبوى فى المدينة المنورة فى السعودية، وحرصت ياسمين على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضا أمام مقبرة شهدا أحد، كما نشرت صورا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.















ياسمين عبد العزيز أمام مقبرة شهداء أحد

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها، مسلسل "اللى مالوش كبير" في شهر رمضان 2021 وجمعها بالنجم أحمد العوضى، وشارك في البطولة خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وكشف أحمد العوضى عن اجتماعه مع زوجته ياسمين عبد العزيز مجدداً فى دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جديد يكتبه ناصر عبد الرحمن ويخرجه مصطفى فكرى حيث كتب في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك "رمضان 2023.. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي"، مختتما: "على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان".