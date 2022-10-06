شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ينضم لأبطال مسلسل "سر السلطان" مع أحمد فهمى والسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النجم الكبير حسين فهمى على انضمامه لأسرة مسلسل "سر السلطان" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يقدم بطولته كلا من النجمين أحمد فهمى وأحمد السعدنى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل أواخر الشهر الجارى، بعد الاستقرار على كل التفاصيل سواء على مستوى التعاقدات أو الديكورات وخلافه.

وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمى، أحمد السعدنى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الإعلان عن باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن حسين فهمى تولى رئاسة مهرجان القاهرة فى دورته المقبلة، ويعمل على قدم وساق من أجل تقديم دورة ناجحة تليق باسم مصر أمام العالم.

آخر أعمال حسين فهمى فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر، وعرض فى السينمات الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من إيمان العاصى، نهال عنبر، صلاح عبد الله، منة فضالى، وآخرون، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.