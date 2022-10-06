شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تستعد لمسلسلها الجديد "حمد الله على السلامة" وعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إن النجمة يسرا تستعد لمسلسلها الجديد بعنوان مبدئى "حمد الله على السلامة"، المقرر أن تخوض به منافسات الموسم الرمضانى المقبل، مشيرا إلى أن المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، لافتاً إلى انه من المقرر أن تعود يسرا للتحضيرات والاستعدادات لمسلسلها بعد الـأربعين على شقيق زوجها الفنان القدير هشام سليم .

ودخلت الفنانة يسرا فى حالة حزن شديدة عقب وفاة الفنان هشام سليم يوم 22 سبتمبر الماضى، وأحزن الوسط الفني والجماهير، خاصة أن هشام كان فناناً محبوباً ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.

يشار إلى أن يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.