عرض مسلسل "المتهمة" عبر منصة شاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت منصة شاهد أمس، أول حلقتين من مسلسل "المتهمة" والذي تلعب بطولته الفنانة درة ويعتبر أولى بطولاتها المطلقة عبر منصة شاهد، وينتمي لنوعية مسلسلات السيكو دراما والإثارة والتشويق.

والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم دياب وعادل كرم ومحمد دياب، مارك حجار، مها نصار، غادة طلعت..

على صعيد آخر تواصل الفنانة درة تحضيرات وبروفات أول أعمالها المسرحية في مصر وهي بعنوان "حتى لا يطير الدكان" والتي تتقاسم بطولتها مع النجم أكرم حسني وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة. وإخراج أوتاجا.

ويشاوكهم البطولة كل من ، بيومي فؤاد، محمد أنور

وسيتم عرضها في موسم الرياض.

كانت درة قد قدمت العديد من المسرحيات في بلدها تونس مع عملاق المسرح التونسي المخرج والممثل توفيق الجبالي.