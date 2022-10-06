شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا فى ذكرى 6 أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى على الحجار حفلاً غنائيًا فى المنيا، اليوم الخميس، بمناسبة احتفالات الذكرى لـ49 لنصر أكتوبر، وسيقدم المطرب خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهرية عريضة منها متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام ، الزين والزينة ، الليلة ليكي ، العروسة ، تجيش نعيش ، ياموجة يا زرقا ، ريشة ، روحي فيكي ،في قلب الليل ، جزيرة غمام، زي الهوي ، عارفة ، مسألة مبدأ ، الليل واخره ، غوايش ، في هويد الليل، متصدقيش وغيرها .

ويقام حفل علي الحجار في إطار إطلاق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مهرجان المنيا للموسيقى والغناء وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس بالمسرح الرومانى .

يذكر أن مهرجان المنيا للموسيقى والغناء ياتى ضمن جولات وزارة الثقافة بالمحافظات ويهدف الى نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر.

ومن ناحية أخرى يحتوى البوم الفنان على الحجار الجديد المقرر طرحه قريبًا على 12 أغنية، انتهى من تسجيل 11 أغنية ويتبقى له أغنية وحيدة، سيقوم بتسجيله خلال الشهر المقبل لبدء الترويج لألبومه الجديد.

ويتعاون الفنان على الحجار مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ومن بين أغنيات الألبوم أغنية من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار وهو آخر لحن أعطاه له قبل الوفاة، كما يتعاون على الحجار خلال الألبوم مع الفنان مصطفى قمر حيث قام الأخير بتلحين أغنية له، وهو التعاون الثانى بينهم بعد نجاح اغنية "يمامة" التي تم طرحها منذ 16عامًا.