شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ محمود ياسين وحسين فهمى فى كواليس "الرصاصة لا تزال فى جيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم الراحل محمود ياسين من أهم نجوم مصر فى تجسيد بطولات حرب أكتوبر المجيدة، فشارك فى أنجح الأفلام عن بطولات الجيش المصرى، والتى تم تكريمه عن تاريخه بها، حيث حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، ويعد أنجحها هو فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى".

بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب 6 أكتوبر 1973، نعرض صورة نادرة للنجم محمود ياسين مع النجم حسين فهممى والمنتج رمسيس نجيب والنجم سعيد صالح، فى كواليس تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى".

خلال مسيرته قدم محمود ياسين، الذى يعد أيقونة الفنانين وجندى السينما المصرية، أعمالا عن نصر أكتوبر العظيم وملحمة العبور من الهزيمة أبرزها: "أغنية على الممر" و"الوفاء العظيم" و"بدور" و"الظلال فى الجانب الآخر" و"حائط البطولات" و"الصعود إلى الهاوية" و"فتاة من إسرائيل".

لكن يظل فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" هو الأقرب إلى قلوب المصريين، حينما تحدث محمود ياسين عن هذا الفيلم قال: "صورنا فى كل المناطق الحقيقة التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهى محافظات القناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية".