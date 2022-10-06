نادين نسيب نجيم تهاجم سيرين عبد النور: “حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على كلام زميلتها ومواطنتها الفنانة سيرين عبد النور بأنها رفضت تعاونهما كثنائي في عمل درامي تلفزيوني.

وكانت سيرين عبد النور قد ردت، خلال حضورها فعاليات ختام منتدى الإعلام العربي، على سؤال الإعلامي اللبناني نيشان الذي أدار الجلسة الحوارية: ”لماذا المنتج صادق الصباح لا يجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟“، وتدخلت سيرين مقاطعة قائلة: ”أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمنات، وأنا وافقت، نادين ما وافقت“.

بدورها ردت نادين نسيب نجيم عبر تغريدة قالت فيها: “حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف و في ناس بتهاجم لتُعرف… الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا.”.

كما ردت على تغريدة تضمنت تصريح لها في عام ٢٠١٩ قائلة “بس للتذكير من سنة ٢٠١٩ ! يعني قطع ٢٠٢٠ و كورونا و انفجار و صالون زهرة … واكيد شغلي الخاص الله يوفقني فيه يا رب”.

كما نفت ان تكون الفكرة قد عرضت عليها اصلا حتى ترفضها حيث قالت “ما انعرضت اصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى ارفض ولا استاذ صادق عنده علم ولا حتى انا. بس بكل الاحوال ما في نصيب”.

من جهته، أكد المنتج صادق الصباح عدم معرفته برفض نادين نجيم لفكرة المشروع الدرامي، قائلاً: ”أنا مش مأكد“، لترد عليه سيرين عبد النور: ”مبلا استاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي“.

ولدى سؤال نيشان ”بتباركوا لبعض بالأعمال الخاصة بكم“، أجابت سيرين بشكل سريع: ”لأ ما بنبارك لبعض“، مضيفة خلال الجلسة: ”ما فيكم تقارنوني بحدا صرله أقل مني بالوسط الفني، وتحكوا حكي ما بناسبني“.