كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - أشادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي باستقبال الجمهور في مهرجان الغناء بالفصحى المقام على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض..
وقالت ماجدة الرومي : نحن جميعاً من القلب جايين نغني معكم ، جايين من ظروف صعبة من بلد كل مدى بتصير ظروفه مستحيلة أكثر”.
وتابعت : ” لكن حنا بنتمسك في الحياة ، ومعكم بنفرح ونغني بنتذكر إنه في بعد مطرح في هالحياة للفرح وللعطاء”.
وأضافت : ” كانوا بيتمرنوا معي بلبنان وكل واحد منا جاي من مشاكل كثيرة بس كانوا بيحطوا كل أحزانهم على جنب حتى نجي نفرح معكم .. شكراً لدار العز ، استقبلتونا مثل أهلنا شكراً على محبتكم شكراً على الاستقبال الرائع”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تشكو ظروف لبنان الصعبة للجمهور السعودي وتشكر “دار العز”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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