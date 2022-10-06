ماجدة الرومي تشكو ظروف لبنان الصعبة للجمهور السعودي وتشكر “دار العز”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - أشادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي باستقبال الجمهور في مهرجان الغناء بالفصحى المقام على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض..

وقالت ماجدة الرومي : نحن جميعاً من القلب جايين نغني معكم ، جايين من ظروف صعبة من بلد كل مدى بتصير ظروفه مستحيلة أكثر”.

وتابعت : ” لكن حنا بنتمسك في الحياة ، ومعكم بنفرح ونغني بنتذكر إنه في بعد مطرح في هالحياة للفرح وللعطاء”.

وأضافت : ” كانوا بيتمرنوا معي بلبنان وكل واحد منا جاي من مشاكل كثيرة بس كانوا بيحطوا كل أحزانهم على جنب حتى نجي نفرح معكم .. شكراً لدار العز ، استقبلتونا مثل أهلنا شكراً على محبتكم شكراً على الاستقبال الرائع”.