تكهنات حول علاقة عاطفية بين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - أثيرت التكهنات مؤخرا حول علاقة عاطفية تجمع الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون خاصة بعد سلسلة منشورات تفيد تواجد الثنائي في سيدني بأستراليا، ما يعني أننا قد نشهد إعلانا رسميا لارتباطهما قريبًا، وفق ما أشار إليه المتابعون.

وأخيرا، شارك ناصيف زيتون متابعيه عبر حسابه في إنستغرام سلسلة صور له أمام شاطئ بوندي في العاصمة الأسترالية سيدني، حيث اختار سترة رمادية نسَّقها مع تيشيرت أسود وبنطال أسود، في حين انتعل حذاء رياضيا باللونين الأبيض والرمادي.

كما نشر ناصيف مقطع فيديو عبر خاصية الستوري، ظهر فيه يسير على الصخور بمحاذاة الشاطئ، مُرفقًا إياه بكلمات أغنيته ”بالأحلام“ الرومانسية، جاء فيها: ”حبتني على حالي..عملت كل شي كرمالي..بتحترمني وبتقدرني..وبتحنلي كتير..بحلفلا بعيونا..ما بعيش من دونا..هي اللي عرفت انو..جواتي ولد صغير“.

ويتشابه المكان الذي وثَّق فيه زيتون مقطع الفيديو خاصته، بالمكان الذي التقطت فيه دانييلا صورتها على شاطئ البحر قبل عدة أيام، حيث شاركت صورة لها جالسة على الصخور مُرتديةً قميصا أبيض نسَّقته مع شورت رمادي، وأرفقتها بتعليق: ”هل تتمنى أيضًا أن لا ينتهي فصل الصيف؟“.

كما شاركت دانييلا مقطع فيديو قصيرا على متن يخت وسط البحر، أرفقته بأغنية رومانسية بعنوان si bon للمغنية يوي واتانابي.

ومن المعروف أن عائلة دانييلا رحمة تقطن في أستراليا، وهي الوحيدة التي تتواجد في لبنان حاليا، حيث أشارت عدة مرات في لقاءات صحفية أنها اختارت البقاء في لبنان رغبة منها في العمل، كما أنها تحب بلدها الأم.