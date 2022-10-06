شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بعد تكريمها مع والديها فى مهرجان الإسكندرية: أتمنى يكونوا فخورين بيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ38، وأيضا تكريم والديها النجمين الرحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى وجهت رسالة لهما قائلة: "بتمنى إنهم يكونوا فخورين بيا".

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "سعيدة جدا بتكريمي من مهرجان إسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 38، وأيضا تكريم حبايبي الغاليين اللي بتمنى إنهم يكونوا فخورين بيا.. سمير غانم ودلال عبد العزيز، شكرا أهلي في اسكندرية علي استقبالكم العظيم".





وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، النجمة دنيا سمير غانم وتسلمت وسام ملوك الكوميديا الذى منحه المهرجان لاسم النجم الكبير الأستاذ سمير غانم والفنانه القديرة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم في كلمك قصيرة: "أنا بشكركم جدا ومبسوطة إني من الإسكندرية.. وزي ما أنتوا عارفين والدي خريج كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، فهي لها مكانة خاصة عنده، وفخورة إني بتكرم، وسط النجوم الكبار محمود حميدة والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز والمخرج سعيد حامد وهو أول شخص قدمني للسينما".